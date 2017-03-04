наверх
04.03.201723:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд по Насирову перенесен на 5 марта

    Тема:

    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование? (66)

    (обновлено: )8
    По информации нардепа Мустафы Найема, Специализированная антикоррупционная прокуратура требует для Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в два миллиарда гривен.
    Романа Насирова перевозят в суд
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар – РИА Новости Украина. Заседание Соломенского районного суда Киева об избрании меры пресечения отстраненному от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова перенесено на 5 марта на 10.00. До этого вызванные в суд врачи бригады "скорой помощи" по требованию адвокатов Насирова осмотрели их подзащитного.

    Насирова транспортировали в Институт кардиологии
    Канал 112 Украина на Youtube
    Как Насирова перевозили в Институт кардиологии

    Читайте также: Проклятое место. Скандалы с главными налоговиками

    По информации нардепа Мустафы Найема, Специализированная антикоррупционная прокуратура требует для Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в два миллиарда гривен.

    "Роман Насиров может войти в историю. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит для главы ГФС меру пресечения в виде содержания под стражей, который по решению подозреваемого может быть заменён на залог в размере 2 миллиардов гривен, что является самым большим залогом в истории уголовного процесса Украины", — написал Найем в Facebook.

    Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование?
    Авария на шахте "Степная" во Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Вагоны с углем
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа