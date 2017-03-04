Суд по Насирову перенесен на 5 марта

КИЕВ, 4 мар – РИА Новости Украина. Заседание Соломенского районного суда Киева об избрании меры пресечения отстраненному от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова перенесено на 5 марта на 10.00. До этого вызванные в суд врачи бригады "скорой помощи" по требованию адвокатов Насирова осмотрели их подзащитного.

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По информации нардепа Мустафы Найема, Специализированная антикоррупционная прокуратура требует для Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в два миллиарда гривен.

"Роман Насиров может войти в историю. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит для главы ГФС меру пресечения в виде содержания под стражей, который по решению подозреваемого может быть заменён на залог в размере 2 миллиардов гривен, что является самым большим залогом в истории уголовного процесса Украины", — написал Найем в Facebook.

Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.