наверх
04.03.201723:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Эксперт: основная идея задержания Насирова - сместить его с должности

    Тема:

    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование? (66)

    158
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов заявил, что Насиров будет задержан только на несколько дней.
    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Слово і Діло

    КИЕВ, 4 мар – РИА Новости Украина. Впервые после того, как Роману Насирову выдвинули подозрение в нанесении государству ущерба на 2 млрд грн, он прокомментировал ситуацию. На своей странице в Facebook Насиров написал, что не собирается бежать и будет защищать себя в суде. Адвокаты Насирова утверждают, что у него случился инфаркт и, по их словам, ночью его прооперировали.

    Главе ГФС Роману Насирову суд избирает меру пресечения
    Телеканал ZIK / Facebook
    Ситуация в суде, где должны избрать меру пресечения Насирову

    Задержание глав ГФС прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

    "Скорее всего, Насиров не рискует попасть в тюрьму, потому что он просто очень богатый человек и задержать его и посадить в тюрьму — это все равно, что выиграть лотерейный билет, а потом взять его и порвать, то есть, естественно, что с него будут стараться взять залог официальный и неофициальный. Скорее всего, основная идея была сместить его с должности, идею его надолго арестовать никто не преследует, то есть он, если и будет задержан, то буквально на несколько дней, потом выйдет под залог и, скорее всего, учитывая, что он человек состоятельный, имеет влиятельных друзей, то ничего серьезного ему не грозит", — считает эксперт.

    Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование?
    Авария на шахте "Степная" во Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Вагоны с углем
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа