Эксперт: основная идея задержания Насирова - сместить его с должности

КИЕВ, 4 мар – РИА Новости Украина. Впервые после того, как Роману Насирову выдвинули подозрение в нанесении государству ущерба на 2 млрд грн, он прокомментировал ситуацию. На своей странице в Facebook Насиров написал, что не собирается бежать и будет защищать себя в суде. Адвокаты Насирова утверждают, что у него случился инфаркт и, по их словам, ночью его прооперировали.

Задержание глав ГФС прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

"Скорее всего, Насиров не рискует попасть в тюрьму, потому что он просто очень богатый человек и задержать его и посадить в тюрьму — это все равно, что выиграть лотерейный билет, а потом взять его и порвать, то есть, естественно, что с него будут стараться взять залог официальный и неофициальный. Скорее всего, основная идея была сместить его с должности, идею его надолго арестовать никто не преследует, то есть он, если и будет задержан, то буквально на несколько дней, потом выйдет под залог и, скорее всего, учитывая, что он человек состоятельный, имеет влиятельных друзей, то ничего серьезного ему не грозит", — считает эксперт.

Ранее начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.