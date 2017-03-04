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    Киев

    Суд начал рассматривать меру пресечения для Насирова

    Тема:

    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование? (64)

    (обновлено: )95
    Заседание по делу главы Государственной фискальной службы возобновили. Адвокаты Насирова будут добиваться в суде неотложной госпитализации своего клиента.
    Насирова доставили в зал суда
    Страна

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Главу ГФС занесли в Соломенский суд после того, как оттуда эвакуировали людей в результате ложного сообщения о минировании здания.

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    Как сообщает Страна, суд начал рассматривать меру пресечения для Романа Насирова.

    Между тем, адвокаты Насирова заявили, что будут добиваться в суде неотложной госпитализации своего клиента.

    Ранее сообщили, что полиция эвакуировала всех людей из здания, где находится Соломенский суд, в котором должно было начаться заседание по делу главы ГФС Романа Насирова.

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