Суд начал рассматривать меру пресечения для Насирова

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Главу ГФС занесли в Соломенский суд после того, как оттуда эвакуировали людей в результате ложного сообщения о минировании здания.

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Как сообщает Страна, суд начал рассматривать меру пресечения для Романа Насирова.

Между тем, адвокаты Насирова заявили, что будут добиваться в суде неотложной госпитализации своего клиента.

Ранее сообщили, что полиция эвакуировала всех людей из здания, где находится Соломенский суд, в котором должно было начаться заседание по делу главы ГФС Романа Насирова.