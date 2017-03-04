Суд, где должны рассматривать дело Насирова, эвакуировали

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Полиция эвакуировала всех людей из здания, где находится Соломенский суд, в котором должно было начаться заседание по делу главы ГФС Романа Насирова.

Как сообщает Страна.ua с места события, полицейские сообщили, что здание заминировано и попросили всех покинуть помещение. Ждут взрывотехников и специально обученных собак.

Позже выяснилось, что в 19.37 звонок поступил с неизвестного номера.

По мнению присутствующих, проверка тревожного звонка о минировании займет час-полтора.

Ранее сообщалось, что отстраненного главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова доставили в суд для избрания ему меры пресечения.