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    Киев

    Суд, где должны рассматривать дело Насирова, эвакуировали

    Тема:

    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование? (64)

    (обновлено: )103
    Правоохранители попросили всех покинуть здание суда. Согласно информации, в 19.37 поступил звонок с неизвестного номера. Проверка тревожного звонка о минировании может занять час-полтора.
    Романа Насирова доставили в Институт кардиологии
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Полиция эвакуировала всех людей из здания, где находится Соломенский суд, в котором должно было начаться заседание по делу главы ГФС Романа Насирова.

    Главе ГФС Роману Насирову суд избирает меру пресечения
    Телеканал ZIK / Facebook
    Ситуация в суде, где должны избрать меру пресечения Насирову

    Как сообщает Страна.ua с места события, полицейские сообщили, что здание заминировано и попросили всех покинуть помещение. Ждут взрывотехников и специально обученных собак. 

    Позже выяснилось, что в 19.37 звонок поступил с неизвестного номера.

    По мнению присутствующих, проверка тревожного звонка о минировании займет час-полтора.

    Ранее сообщалось, что отстраненного главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова доставили в суд для избрания ему меры пресечения.

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