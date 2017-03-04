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    Насирова вывезли из Института кардиологии

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    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование? (59)

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    Согласно информации, Насирова погрузили в автомобиль "скорой" медицинской помощи и повезли, скорее всего, на заседание Соломенского райсуда по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения.
    Роман Насиров в Институте кардиологии
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова вывезли из Института кардиологии имени академика Стражеско, куда его ранее доставили из клиники "Феофания" для подтверждения диагноза.

    Насирова транспортировали в Институт кардиологии
    Канал 112 Украина на Youtube
    Как Насирова перевозили в Институт кардиологии

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    Насирова вывезли из медучреждения на медкаталке, погрузили в автомобиль "скорой" медицинской помощи и повезли, скорее всего, на заседание Соломенского райсуда, которое должно начаться в 19.00, по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения, передает УНИАН.

    Ранее сообщалось, что главу фискальной службы Романа Насирова, которого отстранили от должности на время расследования по делу о коррупции, транспортировали в Институт кардиологии в Киеве.

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