КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова вывезли из Института кардиологии имени академика Стражеско, куда его ранее доставили из клиники "Феофания" для подтверждения диагноза.

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Насирова вывезли из медучреждения на медкаталке, погрузили в автомобиль "скорой" медицинской помощи и повезли, скорее всего, на заседание Соломенского райсуда, которое должно начаться в 19.00, по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения, передает УНИАН.

Ранее сообщалось, что главу фискальной службы Романа Насирова, которого отстранили от должности на время расследования по делу о коррупции, транспортировали в Институт кардиологии в Киеве.