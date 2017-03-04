наверх
04.03.201720:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Насирова доставили в суд для избрания ему меры пресечения - СМИ

    Тема:

    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование? (62)

    (обновлено: )203
    Согласно информации, "скорая" с Романом Насировым уже давно прибыла в Соломенский райсуд, который будет слушать дело. Но его самого в зале суда еще нет.
    Роман Насиров
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова доставили в суд для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщил корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".

    Насирова транспортировали в Институт кардиологии
    Канал 112 Украина на Youtube
    Как Насирова перевозили в Институт кардиологии

    Читайте также: Кругом одна "чернуха". В Украине готовят "черный список" сайтов

    "У меня информация, что "скорая" с Романом Насировым уже давно прибыла в Соломенский райсуд, который будет слушать дело. Но его самого в зале суда еще нет…. Под помещением суда есть спецназовцы, что они тут делают, не говорят", — отметил корреспондент.

    Ранее сообщалось, что отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова вывезли из Института кардиологии имени академика Стражеско, куда его ранее доставили из клиники "Феофания" для подтверждения диагноза.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование?
    Авария на шахте "Степная" во Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Кабинет министров Украины
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа