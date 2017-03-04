Насирова доставили в суд для избрания ему меры пресечения - СМИ

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова доставили в суд для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщил корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".

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"У меня информация, что "скорая" с Романом Насировым уже давно прибыла в Соломенский райсуд, который будет слушать дело. Но его самого в зале суда еще нет…. Под помещением суда есть спецназовцы, что они тут делают, не говорят", — отметил корреспондент.

Ранее сообщалось, что отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова вывезли из Института кардиологии имени академика Стражеско, куда его ранее доставили из клиники "Феофания" для подтверждения диагноза.