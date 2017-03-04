Насирова перевезли в Институт кардиологии по поручению прокуратуры - СМИ

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Перевезти отстраненного главу фискальной службы Романа Насирова в Институт кардиологии в Киеве поручил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

Читайте также: Киев: секс-миссия на старте

"САП делает все возможное для соблюдения норм УПК при выборе Насирову меры пресечения. Детективам НАБУ было поручено организовать доставку подозреваемого в суд, а также с целью обеспечения его прав, в том числе на здравоохранение, чтобы быть уверенными, что указанные действия не повредят его здоровью. Для этого нам нужны профессиональные выводы врачей. В данном случае врачей Института кардиологии", — цитирует агентство Холодницкого.

По его словам, после осмотра врачами Насирова будет решено, можно ли его везти в суд, чтобы избрать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что сотрудники "скорой" под наблюдением детективов НАБУ отвезли отстраненного главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова в здание Института кардиологии им. Стражеско, где будет проводиться обследование Насирова.