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    Насирова перевезли в Институт кардиологии по поручению прокуратуры - СМИ

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    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование? (56)

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    Как заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий, после осмотра врачами Насирова будет решено, можно ли его везти в суд, чтобы избрать меру пресечения.
    Романа Насирова доставили в Институт кардиологии
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Перевезти отстраненного главу фискальной службы Романа Насирова в Институт кардиологии в Киеве поручил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

    Романа Насирова доставили в Институт кардиологии
    УНИАН
    Насиров доставлен в Институт кардиологии. Первые карды с места события

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    "САП делает все возможное для соблюдения норм УПК при выборе Насирову меры пресечения. Детективам НАБУ было поручено организовать доставку подозреваемого в суд, а также с целью обеспечения его прав, в том числе на здравоохранение, чтобы быть уверенными, что указанные действия не повредят его здоровью. Для этого нам нужны профессиональные выводы врачей. В данном случае врачей Института кардиологии", — цитирует агентство Холодницкого.

    По его словам, после осмотра врачами Насирова будет решено, можно ли его везти в суд, чтобы избрать меру пресечения.

    Ранее сообщалось, что сотрудники "скорой" под наблюдением детективов НАБУ отвезли отстраненного главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова в здание Института кардиологии им. Стражеско, где будет проводиться обследование Насирова.

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