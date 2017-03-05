НАБУ "вело" Насирова на протяжении длительного времени - СМИ

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Первое уголовное дело против главы ГФС, открытое НАБУ, касалось его незадекларированной лондонской квартиры, пишет в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Мостовая.

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Как сообщается, НАБУ "вело" Насирова на протяжении длительного времени, а первое уголовное производство в его отношении было открыто 30 марта прошлого года. Подозрение, которое ему огласили второго марта, находилось в САП с декабря.

Также в статье отмечается, что первое дело против Насирова, открытое по статьям 366-1 (Декларирование недостоверной информации), 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и 368 (Получение взятки), касалось его незадекларированной лондонской квартиры. Автор указывает, что согласно имеющимся данным, 7 февраля 2017 года суд Соломенского района дал НАБУ разрешение на проведение обыска и выемки документов по данному производству, однако неизвестно воспользовались ли следователи им при проведении обысков в офисах ГФС и помещениях, указанных Насировым в его декларации.

По данным автора статьи, следователям не сразу удалось установить местонахождение Насирова. Кроме того, САП затянул с выделением сопровождающего прокурора, а ордер, подписанный Холодницким, имел силу до конца дня 2 марта. В связи с этим, как отмечается в статье, возник юридический спор по поводу того, имели ли правоохранители право задерживать Насирова, объявляя ему подозрение после 22:00.

По словам автора, НАБУ "вело" Насирова на протяжении длительного времени, пока претензии в его отношении не обрели документальные и свидетельские подтверждения, которые либо удовлетворили требованиям главы САП, либо вынудили его подписать подозрение.

Напомним, начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.