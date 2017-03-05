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    Суд в Киеве начал заседание по избранию меры пресечения для Насирова

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    Дело Насирова: суд избирает меру пресечения (75)

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    Как сообщают СМИ, Романа Насирова ранее доставили в зал суда из клиники "Феофания". Он находится в зале суда, лежа на носилках, но в состоянии сознания.
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева в воскресенье начал заседание для избрания меры пресечения в отношении отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, сообщает УНИАН.

    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    УНИАН
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову

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    Насирова доставили в зал суда из клиники "Феофания". Он находится в зале суда, лежа на носилках, в состоянии сознания.

    Напомним, начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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