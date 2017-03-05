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    Общество

    НАБУ: Насиров может принимать участие в судебных заседаниях

    Тема:

    Мнимый больной. Суд над Насировым (79)

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    По данным НАБУ, предварительные выводы обследования председателя ГФС комиссией врачей были получены перед судебным заседанием, в заключении отмечалось, что подозреваемый не имеет острых кардиопатологий.
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров по состоянию здоровья может принимать участие в судебных заседаниях, сообщается в заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в сети Facebook в ответ на многочисленные запросы СМИ.

    Как нардепы не пускали НАБУ с Насыровым в Институт кардиологии. Видео
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    Как нардепы не пускали НАБУ с Насировым в Институт кардиологии

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    В НАБУ напомнили, что 4 марта руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры поручил детективам бюро обеспечить осуществление дополнительного медицинского обследования председателя ГФС, для чего подозреваемый был доставлен в Институт кардиологии имени Стражеско. 

    "Предварительные выводы обследования председателя ГФС комиссией врачей были получены перед судебным заседанием. В заключении отмечалось, что подозреваемый не имеет острых кардиопатологий. Дополненное заключение врачей получено уже после объявления перерыва в судебном заседании и предоставления медицинских документов из клинической больницы "Феофания". В нем говорится о том, что при стабилизации артериального давления пациент может продолжать лечение в амбулаторных условиях, а на время обследования в неотложной медицинской помощи не нуждался", — говорится в заявлении.

    Также бюро подчеркивает, что препятствия для доступа адвокатов к председателю ГФС не оказывались, а в зале суда рядом с подозреваемым находились врачи "скорой", которая доставила председателя ГФС из института имени Стражеско на судебное заседание, но в настоящее время жизни и здоровью Насирова угрозы нет.

    В НАБУ подчеркивают, что все действия детективов НАБУ и прокуроров САП являются обоснованными и соответствуют действующему законодательству.

    Напомним, в воскресенье продолжается суд по определению меры пресечения для Насирова. 

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