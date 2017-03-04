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    Общество

    ОБСЕ и МЧС ДНР выдвинулись в район Донецкой фильтровальной станции

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (218)

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    В настоящее время колонна автомобилей ОБСЕ и МЧС ДНР после согласования направляется в район Донецкой фильтровальной станции. Сообщается, что звуки выстрелов и взрывов в этом районе не слышны.
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    dan-news.info

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Представители МЧС ДНР совместно с наблюдателями ОБСЕ и представителями совместного центра контроля и координации в субботу выдвинулись в район Донецкой фильтровальной станции, чтобы провести работы по разминированию, передает корреспондент РИА Новости.

    Флаг США
    GABRIELLE LURIE / AFP
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    В настоящее время колонна автомобилей ОБСЕ и МЧС ДНР после согласования направляется в район Донецкой фильтровальной станции. Звуки выстрелов и взрывов в этом районе не слышны, передает корреспондент РИА Новости.

    Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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