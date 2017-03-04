Штаб АТО: в Донбассе обострилась ситуация - более 100 обстрелов за сутки

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. За сутки ополченцы 115 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, двое военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что на мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии ополченцы обстреливали Новогригорьевку, Новониколаевку и Лебединское, а из минометов — Водяное, Марьинку, Красногоровку, Новотроицкое, Широкино. Также по Широкиному и Водяному неоднократно вели огонь БМП противника. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие — по Водяному, Новотроицкому, Широкиному, Талаковке и Новогригорьевке. По Водяному и Новотроицком огонь вел и снайпер.

Также, по данным штаба, на луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии, а также танка ополченцы вели огонь по Крымскому и Троицкому. Из минометов обстреливали Катериновку, Троицкое, Попасную и Новоалександровка, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов — Крымское.

На донецком направлении танк вел огонь по Авдеевке. Из 120-и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия били по Авдеевке, шахте Бутовке, Троицком, Пескам, Верхнеторецкому, Невельскому, Опытному, Зайцевому, Луганскому.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.