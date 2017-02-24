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    Общество

    Минздрав вводит понятие "лицо неопределенного пола" - журналист

    (обновлено: )45
    В рамках внедрения семейной медицины Министерство здравоохранения согласовывает Декларацию о выборе врача по оказанию первичной помощи, где в графе "пол" есть три позиции - "м/ж/н".
    Министерство здравоохранения Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины согласовывает внутри своей структуры документы, предусматривающие возможность трансгендерности. Кроме традиционного "мужского" и "женского" пола предусмотрен также "неопределенный". Об этом сообщает журналист Орест Сохар.

    В подтверждение своих слов он разместил документ на странице в Facebook.

    facebook.com/orest.sokhar
    Документ, предусматривающий возможность трансгендерности

    "Ульяна Супрун (и. о. министра здравоохранения — Ред.) хочет лишить украинцев пола. В рамках внедрения семейной медицины Министерство здравоохранения согласовывает сейчас Декларацию о выборе врача по оказанию первичной помощи. Так вот, в графе "Пол" три позиции: М/Ж/Н. То есть — НЕТ. Трансгендеров у нас единицы на всю страну, зато в медицине невероятное количество других проблем … но Минздрав определил свои приоритеты", — написал журналист.

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    Он также подчеркнул, что документ одобрен Супрун и проходит формальное утверждение у ее подчиненных.

    Образец документа можно посмотреть на официальном сайте Всеукраинской ассоциации клинической химии и лабораторной медицины.

    Ранее директор Института сердца, ведущий украинский кардиохирург, профессор Борис Тодуров обвинил Ульяну Супрун в том, что ведомство не закупило по программе сердечно-сосудистых заболеваний расходные материалы на сумму в 364 миллиона гривен, что, по его словам, унесло больше жизней украинцев, чем война на востоке.

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