Минздрав сообщает о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. За прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) в Украине вырос на 7%, всего заболели 196 243 человека, почти 70% из них — дети, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 196 243 лица, из них 66,8% — дети в возрасте до 17 лет. Госпитализированы 6 073 лица — 3,1% от заболевших. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7% больше предыдущего", — говорится в сообщении.

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Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской, наименьший – в Закарпатской областях. На отчетной неделе темп прироста заболевших среди взрослых и детей увеличился на 1,9 и 9,7% соответственно. При этом ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен, летальных случаев вследствие осложнения заболевания гриппом не зарегистрировано.

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По оперативным данным территориальных органов здравоохранения, с начала эпидемического сезона, который берет отсчет с 3 октября 2016 года, в Украине было зарегистрировано 4 212 364 больных гриппом и ОРВИ.

Ранее в КГГА сообщили, что в Киеве растет число детей, заболевших ОРВИ и гриппом.