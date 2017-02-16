наверх
16.02.201706:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.44
  • USD26.99- 0.24
Рубрики
Ещё
    Общество

    Минздрав сообщает о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

    Тема:

    Грипп: новая эпидемия, новые жертвы (72)

    (обновлено: )37
    Согласно данным Министерства здравоохранения, нынешний показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7% больше предыдущего. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской, наименьший – в Закарпатской областях.
    Министерство здравоохранения Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. За прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) в Украине вырос на 7%, всего заболели 196 243 человека, почти 70% из них — дети, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

    Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Грипп. Заболевших стало меньше, но проблема никуда не делась - эксперт

    "За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 196 243 лица, из них 66,8% — дети в возрасте до 17 лет. Госпитализированы 6 073 лица — 3,1% от заболевших. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7% больше предыдущего", — говорится в сообщении.

    Читайте также — Эксперт: бедность по-украински — это бедность работающих и детей

    Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской, наименьший – в Закарпатской областях. На отчетной неделе темп прироста заболевших среди взрослых и детей увеличился на 1,9 и 9,7% соответственно. При этом ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен, летальных случаев вследствие осложнения заболевания гриппом не зарегистрировано.

    Читайте также: Кризис с углем не закончился, а уже наступает кризис с газом и рост тарифов

    По оперативным данным территориальных органов здравоохранения, с начала эпидемического сезона, который берет отсчет с 3 октября 2016 года, в Украине было зарегистрировано 4 212 364 больных гриппом и ОРВИ.

    Ранее в КГГА сообщили, что в Киеве растет число детей, заболевших ОРВИ и гриппом. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Украина - США - РФ: крымский вопрос
    Отгрузка угля в вагоны
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений
    Дмитрий Дмитрук, директор Центра "Социальный мониторинг". Видео
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх