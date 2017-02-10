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    КГГА: в Киеве растет число детей, заболевших ОРВИ и гриппом

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    В КГГА сообщили, что за последнюю неделю в лечебные учреждения столицы с диагнозами грипп и ОРВИ были госпитализированы 195 человек, в том числе 137 детей.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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    "За 4 дня 6-й недели, с 6 по 9 февраля, в столице зарегистрировано 19 тыс. 210 больных гриппом и ОРВИ против 16 тыс. 788 за аналогичный период прошлой недели. Наблюдается рост заболеваемости на 12,6%, как за счет взрослого, так и детского населения", – сказал Поворозник.

    По его словам число заболевших детей увеличилось на 16,3%, а взрослых — на 3,6%.

    По данным Департамента здравоохранения КГГА, за отчетный период в лечебные учреждения столицы были госпитализированы 195 человек, в том числе 137 детей.

    Ранее руководитель центра гриппа и ОРВИ Минздрава Татьяна Дихановская заявила, что очередная волна заболеваемости гриппом ожидается в середине февраля. По ее словам, сейчас самая высокая заболеваемость гриппом наблюдается в Киевской области, наименьшая — в Тернопольской области.

    Напомним, по данным Министерства здравоохранения, за первую неделю 2017 года от гриппа скончались шесть человек.

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