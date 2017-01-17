Более 900 школ закрыты в РФ из-за гриппа и ОРВИ

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Более 900 школ и 15 детских садов закрыты в РФ из-за гриппа и ОРВИ, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С целью прерывания эпидпроцесса в организованных коллективах на второй неделе с учётом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников полностью закрыты 901 школа и 15 детских садов, а также 39 школ-интернатов", — заявила Попова.

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По ее словам, грипп и ОРВИ охватили 52 субъекта РФ, при этом практически во всех субъектах превышение эпидпорогов составляет не более 60%.

Ранее сообщалось, что в Украине 18 человек умерли от гриппа с начала сезона заболевания.