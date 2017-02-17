В Украине перед выходными ожидается до 6 градусов тепла

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Температура воздуха повысится в ряде городов в пятницу, сообщает Укргидрометцентр.

"Во Львове ночью 17 февраля без осадков, днем ​​небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, умеренный. Температура ночью —4..-6°, днем ​​4..6°", — говорится в сообщении синоптиков в Facebook.

В Киеве в пятницу без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха днем ​​0-2° тепла.

В Днепре перед выходными будет сухо, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура днем ​​-1..-3°. В Одессе без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер с юго-запада, умеренный, температура днем ​​2..4°.

Напомним, на минувшей неделе в Украину вернулись сильные морозы. В результате непогоды в нескольких областях было ограничено движение транспорта.

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