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    Общество

    В Украине перед выходными ожидается до 6 градусов тепла

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    Согласно данным Укргидрометцентра, в пятницу во Львове днем ожидается ​​4..6°, в Одессе прогнозируют ​​2..4°, а в Киеве 0-2° тепла. В Днепре температура днем ​​-1..-3°.
    Тающий снег в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Температура воздуха повысится в ряде городов в пятницу, сообщает Укргидрометцентр.

    Снег - лучшие фотожабы
    Александр Журович, facebook
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    "Во Львове ночью 17 февраля без осадков, днем ​​небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, умеренный. Температура ночью —4..-6°, днем ​​4..6°", — говорится в сообщении синоптиков в Facebook.

    В Киеве в пятницу без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха днем ​​0-2° тепла.

    В Днепре перед выходными будет сухо, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура днем ​​-1..-3°. В Одессе без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер с юго-запада, умеренный, температура днем ​​2..4°.

    Напомним, на минувшей неделе в Украину вернулись сильные морозы. В результате непогоды в нескольких областях было ограничено движение транспорта.

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