Как Киев борется со стихией? Комментарий КГГА

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Киев вновь замело снегом. В связи с ухудшением погодных условий с утра 6 февраля въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничен, сообщает пресс-служба КГГА.

Водителей авто просят по возможности не выезжать на своих машинах, пользоваться общественным транспортом и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Подробнее о ситуации на дорогах столицы, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

Сколько техники привлечено для уборки снега?

— В действительности больше 500 единиц техники с ночи убирает снег, который идет со вчерашнего вечера. Мы знали об этом снегопаде, все были предупреждены. И в действительности в ночную смену работало больше 500 единиц техники.

Где именно эти 500 единиц техники убирали снег ночью? Потому что ключевые артерии города не были убраны по состоянию на 6 утра, например.

— Вы должны понимать ситуацию, за короткое время выпало большое количество снега, и физически коммунальным службам нужно время для того, чтобы навести порядок. Техника работает, мы поддерживаем прямую связь постоянную с автодором, с пастрансом, с департаментом ЖКИ, который отвечает за расчистку, кроме того, и межквартальных, и дворовых проездов. Люди вышли на работы, снег убирается.

Если мы говорим о ночной уборке, где именно убирали?

— Автодор убирает основные магистрали, департамент ЖКИ убирает межквартальные проезды. С руководством автодора нужно говорить, чтобы они сказали, где четко работала их техника. Киевпастранс занимался уборкой остановок и прилегающей территории. В действительности, еще раз повторюсь, нам нужно время для того, чтобы убрать такое количество снега.

Хватает ли на сегодняшний день снегоуборочной техники и всего сопутствующего?

— Да, коммунальной техники достаточно. Только со стороны автодора больше 300 единиц техники привлечено на уборку снега. Есть большие запасы пескосолевой смеси. Всего достаточно.

Действительно ли ограничен въезд крупногабаритного транспорта в столицу?

— Да. Оперативным штабом под руководством Петра Пантелеева принято решение с 6 утра сегодня ограничить въезд крупногабаритного транспорта в город Киев, пока с 6 до 10 утра принято такое решение, но дальше в живом режиме будем определяться либо будем продлять, либо раньше будем открывать въезд в город. Скорее всего, что будем его продлевать. Все будет зависеть от автодора, как он справится с чисткой улиц.

Что будут делать с теми автомобилями, которые припаркованы вдоль дороги и могут мешать работе снегоуборочной техники?

— С начала зимнего периода принято решение о перестановке, эвакуации такого транспорта. Данный механизм отработан с патрульной полицией. И такие вещи могут выполняться, поэтому, сразу предупреждаю автовладельцев, чей автотранспорт будет мешать уборке снега, машины будут перемещены.

Куда обращаться этим автовладельцам? instagram.com/miglazov26 Снегопад в Киеве: сугробы и "паралич" на дорогах

— Все действия будут выполняться под контролем патрульной полиции, поэтому патрульная полиция будет в курсе о транспортных средствах. Можно будет обращаться на линию 102.

Какая ситуация на дорогах? Есть ли какие-то данные о ДТП?

— Пока ничего серьезного не произошло. В действительности, в нашем городе пробки начинаются с того момента, когда даже дождь начинает идти. Траффик сегодня будет затруднен из-за погодных условий. И обращаюсь к жителям города: без лишней необходимости не использовать сегодня личный транспорт, чтобы дать возможность коммунальным службам побыстрее вычистить город.

Собираются ли представители городской власти выводить на улицы дополнительные единицы общественного транспорта?

— Пока никаких дополнительных решений или изменений, хотя бы изменений в графиках движения не было. Департамент транспорта контролирует данную ситуацию. При необходимости будет принято такое решение.

Тротуары будут убирать?

— Да, однозначно. Конечно, департамент ЖКИ, благоустройства контролирует эту ситуацию. Мы рассчитываем, что снег будет идти до конца дня, поэтому целый день все коммунальные службы, я думаю, что и завтра будут продолжать уборку снега. Все службы брошены в городе на очистку снега.

Собираются ли открывать в Киеве пункты обогрева из-за ухудшения погодных условий?

— Пункты обогрева работают в города с 6 января, 30 пунктов. Они не закрывались. Из них 10 работают в круглосуточном режиме. И мы ожидаем с середины недели сильное похолодание, поэтому пункты обогрева будут работать до конца холодного времени года. Например, за прошедшие сутки в пункты обогрева обратилось 27 жителей города. Всего с начала периода уже обратилось больше двух тысяч человек за помощью в данные пункты обогрева.

Смотрите также: Гололед в Киеве: авто на полном ходу врезалось в дерево

Ранее синоптик Укргидрометцентра Роман Банах в эфире "ГС" подчеркнул, что до конца недели будет холодно, а 9 и 10 февраля температура опустится до 20-градусной отметки.