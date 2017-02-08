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    Киев в плену непогоды: огромные сосульки и "каток" на улицах

    Тема:

    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (336)

    (обновлено: )61
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В Украину снова вернулись сильные морозы. Так на четверг Гидрометцентр прогнозирует снижение температуры в Киеве до минус 20 градусов мороза. В столице будет сухо и морозно — ночью около —20°, днем —10…- 12°. 

    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Думская.net
    Замерзающее море Одессы: одинокие чайки и глыбы льда

    Киевляне и гости столицы борются не только с масштабным обледенением улиц и пронзительным ветром, но и огромными сосульками, которые не спешат сбивать коммунальные службы.

    Ранее Гидрометцентр сообщал об усилении морозов. Так в среду в Украине — облачно с прояснениями. Ночью температура в восточных областях снизится до 26° мороза.

    Накануне глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что энергосистема Украины работает в штатном режиме и готова к любым морозам. По его словам, "мы технически готовы к любым аномальным температурам, у нас есть профицит мощностей, как по атомной генерации, так и по маневренной генерации тепловых электростанций".

    Смотрите также: Тигры Киевского зоопарка радуются снегу

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