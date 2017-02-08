В Николаеве отменили занятия в школах из-за непогоды

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Николаеве с 8 февраля приостановлен учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях города в связи со сложными погодными условиями, сообщили в исполкоме горсовета.

Как отмечается, соответствующее распоряжение городской голова Александр Сенкевич подписал 7 февраля.

"Временные каникулы для школьников объявлены в связи с резким ухудшением погодных условий, увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков", — приводит сообщение мэрии УНИАН.

Как прокомментировал заместитель городского головы Евгений Шевченко, местные власти решили приостановить учебный процесс, чтобы защитить жизнь и здоровье школьников, обезопасить их от травматизма из-за сложных погодных условий.

Дополнительно будет сообщено, когда ученикам возвращаться за парты.

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Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за резкого ухудшения погодных условий на автодорогах в четырех областях Украины вводится временное ограничение движения крупногабаритного, большегрузного и пассажирского транспорта. Так, ограничения введены в Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Закарпатской областях.