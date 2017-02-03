Движение грузовиков и автобусов ограничено в 4 областях из-за непогоды

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Движение грузового транспорта и автобусов ограничено в четырех областях Украины из-за погодных условий, сообщила в пятницу Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с резким ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре воздуха, гололед) с 06.30 3 февраля вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта", — говорится в сообщении.

В частности, эти ограничения введены в Черкасской области на участках автодорог Киев – Одесса и Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка.

В Винницкой области введено ограничение для движения автобусов по всем дорогам общего пользования.

В Хмельницкой области введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения.

В Закарпатской области в связи с повышением температуры воздуха до плюсовых отметок и дождя "произошел перелив воды высотой около 20 сантиметров" через дорогу местного значения Свалява – Мукачево. Из-за угрозы дальнейшего подтопления частных домов в этом районе привозят мешки с песком, из-за чего движение по автодороге Свалява – Мукачево перекрыто для транспорта.

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Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничено в двух областях Украины в связи со сложными погодными условиями. На территории Хмельницкой области движение было ограничено на территории 17 районов, а в Ровенской области движение ограничили только на ряде дорог, отмечалось в сообщении ГСЧС.