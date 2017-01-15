В московских аэропортах из-за непогоды отменены 36 авиарейсов

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В аэропортах Москвы в воскресенье задержано 12 и отменено 36 авиарейсов, свидетельствуют данные на портале "Яндекс.Расписание".

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По состоянию на 6.20 в аэропорту Домодедово задержано девять рейсов, шесть отменено. В Шереметьево задерживаются три авиарейса, 30 отменено. Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропорту "Внуково" и "Жуковский" на портале не указана.

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Ранее столичный главк МЧС РФ сообщил о метели, мокром снеге и сильном ветре в Москве, в воскресенье утром непогода продолжается.