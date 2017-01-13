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На дорогах в результате непогоды за сутки погибли шесть человек

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Украина в снежном плену - испытание власти (97)

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По данным Национальной полиции, в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях зафиксирован критический уровень аварийности.
Снегопад. Архивное фото
zakarpatpost.net

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло шесть и травмировано 66 граждан. Критической по уровню аварийности является ситуация в десяти регионах, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Подол в снегу
РИА Новости Украина Евгений Котенко
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"В частности, в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях зафиксирован критический уровень аварийности", — говорится в сообщении.

Еще в девяти областях уровень аварийности остается высоким.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил увеличить расходы на закупку снегоуборочной техники.

Напомним, на минувшей неделе на ряд регионов обрушилась непогода — в Украину пришли сильные морозы и снегопады.

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