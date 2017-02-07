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    Общество

    ГСЧС: из-за непогоды ограничено движение транспорта в четырех областях

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    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (331)

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    В Волынской области закрыто движение для всех видов транспорта на некоторых дорогах местного значения, в Хмельницкой области ограничено движение на автодороге Н-03 Житомир - Черновцы.
    Автомобили в снегу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Из-за резкого ухудшения погодных условий на автодорогах в четырех областях Украины вводится временное ограничение движения крупногабаритного, большегрузного и пассажирского транспорта, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    ИА "Украинские новости"/Youtube
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    Так, ограничения введены в Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Закарпатской областях.

    В частности, в Волынской области закрыто движение для всех видов транспорта на дорогах местного значения Т-18-02 /М-07/- Маюничи — Большая — Осница — Красноволя — Колки —/Р-14/- Копилье — Рожице — Торчин — Шклинь —/Н-17/, км 110 — км 117 (Торчин-Белосток).

    В Хмельницкой области ограничено движение на автодороге Н-03 Житомир — Черновцы, км 247 – км 278 (г. Дунаевцы – г. Кам. — Подольский).

    В Винницкой области ограничено движение на дорогах М-21 Житомир-Могилев-Подольский (км 131 — км 230), Р-08 Немиров — Ямполь, км 35 – км 115 (от г. Тульчин до г. Ямполь).

    В Закарпатской области в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород-Демичи (18 км) через реку Латорица.

    Ранее сообщалось, что во вторник с утра был ограничен въезд в Киев тяжеловесных транспортных средств в связи с неблагоприятными погодными условиями и с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций. 

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