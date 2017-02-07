ГСЧС сняла ограничение на въезд крупногабаритного транспорта в Киев

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Вечером в понедельник снято ограничение движения на въезд в столицу тяжеловесных транспортных средств и установлено два мобильных пункта обогрева для водителей, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

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"По состоянию на 20.00 6 февраля 2017 года снято ограничение движения на въезд в г. Киев тяжеловесных транспортных средств… Для водителей, установлены 2 мобильных пункта обогрева (Бориспольское шоссе — в районе КП, в направлении Борисполя, Гостомельское шоссе — в районе КП, в направлении пгт. Гостомель), в которых они могут согреться и выпить горячего чая", — следует из сообщения на сайте ведомства в понедельник вечером.

По состоянию на 20.30 6 февраля, спасателями оказана помощь по буксировке 15 автомобилей большой грузоподъемности. Личный состав и техника, которая была задействована от ГСЧС на спусках города, вернулась в расположение своих частей.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 7 февраля температура воздуха снизится до 12-17 градусов мороза; в Киеве ожидается небольшой и умеренный снег.

Спасатели призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы и по возможности пользоваться общественным транспортом, а пешеходов — осторожно двигаться по тротуарам и переходить дорогу только в установленных для этого местах.