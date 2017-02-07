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    Киев

    ГСЧС сняла ограничение на въезд крупногабаритного транспорта в Киев

    Тема:

    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (321)

    (обновлено: )18
    По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, снято ограничение движения на въезд в Киев тяжеловесных транспортных средств. Для водителей установлены 2 мобильных пункта обогрева.
    Последствия снегопада в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Вечером в понедельник снято ограничение движения на въезд в столицу тяжеловесных транспортных средств и установлено два мобильных пункта обогрева для водителей, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

    Последствия снегопада в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "По состоянию на 20.00 6 февраля 2017 года снято ограничение движения на въезд в г. Киев тяжеловесных транспортных средств… Для водителей, установлены 2 мобильных пункта обогрева (Бориспольское шоссе — в районе КП, в направлении Борисполя, Гостомельское шоссе — в районе КП, в направлении пгт. Гостомель), в которых они могут согреться и выпить горячего чая", — следует из сообщения на сайте ведомства в понедельник вечером.

    По состоянию на 20.30 6 февраля, спасателями оказана помощь по буксировке 15 автомобилей большой грузоподъемности. Личный состав и техника, которая была задействована от ГСЧС на спусках города, вернулась в расположение своих частей.

    По прогнозу Украинского гидрометцентра, 7 февраля температура воздуха снизится до 12-17 градусов мороза; в Киеве ожидается небольшой и умеренный снег.

    Спасатели призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы и по возможности пользоваться общественным транспортом, а пешеходов — осторожно двигаться по тротуарам и переходить дорогу только в установленных для этого местах.

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