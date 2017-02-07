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    Киев

    КГГА ограничила въезд в Киев крупногабаритного транспорта

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    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (321)

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    Согласно сообщению Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА, решение об ограничении въезда крупногабаритного траснпорта было принято городскими властями, чтобы не создавать дополнительных препятствий для работы снегоуборочной техники на дорогах столицы.
    Киев накрыл снегопад - уборка снега
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В связи со сложными погодными условиями во вторник с 7.00 въезд в столицу крупногабаритного транспорта будет ограничен, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

    Последствия снегопада в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничено с 7.00 утра вторника, 7 февраля 2017 года. Такое решение было принято городскими властями, чтобы не создавать дополнительных препятствий для работы снегоуборочной техники на дорогах столицы", — говорится в сообщении Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА на сайте мэрии во вторник.

    В столичной мэрии напомнили, что учитывая сложные погодные условия и снегопад, коммунальные службы работают круглосуточно. Чтобы обеспечить на утро проездной состояние дорог в городе, коммунальные службы продолжают расчищать улицы и дороги от снега в ночь на 7 февраля.

    С целью улучшения работы снегоуборочной техники коммунальщиков, в КГГА просят водителей не парковать личные автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Чиновники напомнили, что автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

    Городские власти также обращаются к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту.

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