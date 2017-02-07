КГГА ограничила въезд в Киев крупногабаритного транспорта

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В связи со сложными погодными условиями во вторник с 7.00 въезд в столицу крупногабаритного транспорта будет ограничен, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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"Въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничено с 7.00 утра вторника, 7 февраля 2017 года. Такое решение было принято городскими властями, чтобы не создавать дополнительных препятствий для работы снегоуборочной техники на дорогах столицы", — говорится в сообщении Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА на сайте мэрии во вторник.

В столичной мэрии напомнили, что учитывая сложные погодные условия и снегопад, коммунальные службы работают круглосуточно. Чтобы обеспечить на утро проездной состояние дорог в городе, коммунальные службы продолжают расчищать улицы и дороги от снега в ночь на 7 февраля.

С целью улучшения работы снегоуборочной техники коммунальщиков, в КГГА просят водителей не парковать личные автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Чиновники напомнили, что автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Городские власти также обращаются к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту.