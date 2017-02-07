Движение транспорта ограничено в четырех областях из-за непогоды - ГСЧС

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта ограничено в четырех регионах Украины из-за непогоды, сообщает во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с резким ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на автодорогах", — говорится в сообщении.

В частности, во вторник с утра ограничен въезд в Киев тяжеловесных транспортных средств в связи с неблагоприятными погодными условиями и с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций. Накануне в Киев также ограничивали въезд грузовиков из-за снегопада.

В Черкасской области из-за непогоды вводится ограничение движения крупногабаритного транспорта и большегрузного транспорта на участках дорог Киев-Одесса, Киев-Знамянка, Борисполь-Днепропетровск-Запорожье.

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Также в Хмельницкой области из-за дождя при минусовой температуре и гололедицы введено ограничение большегрузного транспорта и автобусов по дорогам местного значения.

В Закарпатской области из-за перелива воды через дорогу временно перекрыто движение на дороге местного значения Ужгород-Демичи.