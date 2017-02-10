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    Общество

    Активисты заявили о блокировании еще одного участка ж/д в Донбассе

    Тема:

    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией (271)

    (обновлено: )9810
    Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк добавил к заявлению штаба торговой блокады на своей странице в Facebook, что "это уже третий редут".
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Активисты заявили, что заблокировали участок железной дороги Ясиноватая-Константиновка в Донецкой области, сообщается в пятницу на странице в Facebook штаба торговой блокады.

    Бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг они заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    facebook.com/gromov.igor.5
    Блокада Донбасса – обострение: попытка разгона, пощечина, угрозы Парасюка

    "Штаб блокады при поддержке добровольческого движения ОУН только что заблокировал основную магистраль торговли на крови и финансирования терроризма Ясиноватая-Константиновка. Блокада осуществляется на участке возле станции Константиновка. В настоящее время ведутся инженерные работы и обустройство местности", — говорится в сообщении.

    Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк добавил к заявлению штаба торговой блокады на своей странице в Facebook, что "это уже третий редут".

    Смотрите также: Кадры с места стычек полиции и участников блокады Донбасса

    Ранее вблизи города Бахмут произошла стычка между представителями Нацполиции и неизвестными в масках, которые попытались заблокировать движение автомобильного транспорта по местной трассе в рамках акции по торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Позднее движение было восстановлено, а организаторы блокады обвинили полицию в избиении активистов.

    Смотрите также: Полиция vs участники торговой блокады Донбасса

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