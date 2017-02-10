Активисты заявили о блокировании еще одного участка ж/д в Донбассе

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Активисты заявили, что заблокировали участок железной дороги Ясиноватая-Константиновка в Донецкой области, сообщается в пятницу на странице в Facebook штаба торговой блокады.

Бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг они заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

"Штаб блокады при поддержке добровольческого движения ОУН только что заблокировал основную магистраль торговли на крови и финансирования терроризма Ясиноватая-Константиновка. Блокада осуществляется на участке возле станции Константиновка. В настоящее время ведутся инженерные работы и обустройство местности", — говорится в сообщении.

Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк добавил к заявлению штаба торговой блокады на своей странице в Facebook, что "это уже третий редут".

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Ранее вблизи города Бахмут произошла стычка между представителями Нацполиции и неизвестными в масках, которые попытались заблокировать движение автомобильного транспорта по местной трассе в рамках акции по торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Позднее движение было восстановлено, а организаторы блокады обвинили полицию в избиении активистов.

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