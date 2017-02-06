Марчук: плохое техобеспечение - причина низкой эффективности СММ ОБСЕ

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна быть увеличена, а ее техническое обеспечение — усилено, так как имеющихся сил недостаточно для качественного мониторинга ситуации в Донбассе, считает представитель Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук.

"Нам нужно требовать усиления миссии ОБСЕ… Мы можем и должны требовать увеличения численного состава существующей миссии, и особенно, улучшения ее оснащения техническими средствами", — сказал он в интервью интернет-изданию "Лига.net".

По сего словам, наблюдатели не работают ночью из соображений безопасности персонала, не хватает фиксирующих камер, что снижает эффективность миссии. "Когда идут обстрелы — их мало, а фиксирующих камер всего шесть на всю линию соприкосновения в 426 километров. Шесть! Считайте, что это все равно, что ни одной. Необходимо, чтобы камеры стояли каждые 3-5 километров и охватывали всю линию фронта широким углом обозрения круглосуточно", — отметил Марчук.

Он добавил, что вопрос введения в Донбасс полицейской миссии ОБСЕ — "это вопрос далекой перспективы, связанный со многими преградами, в том числе и украинского законодательства".

На начало февраля на территории Украины работали более 700 наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, из низ 588 — на востоке страны. Миссия наблюдателей на Украине следит за выполнением режима прекращения огня, отводом тяжелого вооружения с линии соприкосновения украинских силовиков и ополченцев. Как отметил на прошлой неделе глава СММ ОБСЕ на Украине посол Эртугрул Апакан, миссия также пытается добиться локального прекращения огня для ремонта важных объектов инфраструктуры, поврежденных в результате боевых действий в Донбассе. В опубликованном в пятницу заявлении, СММ сообщила о беспрецедентном количестве нарушений режима прекращения огня в Донбассе 31 января — более 11 тысяч раз.

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С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.