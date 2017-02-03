ОБСЕ отметила снижение числа нарушений режима прекращения огня

Aleksey FILIPPOV / AFP

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировала некоторое снижение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе за 2 февраля по сравнению с ситуацией в предыдущий день.

"Хотя ситуация вдоль линии соприкосновения остается напряженной, СММ зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетным периодом, в том числе более 4000 взрывов", — говорится в ежедневном отчете миссии.

В отчете за 1 февраля было указано порядка 5600 взрывов, большинство вновь наблюдались в районе Авдеевки-Ясиноватой-Донецкого аэропорта.

В отчете за пятницу СММ отметила уменьшение нарушений режима прекращения огня и в Луганской области, приведя цифру порядка 40 взрывов.

Ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.