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    В ОБСЕ заявили о 4 тыс выпущенных снарядов за два дня

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (588)

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    В Донецком регионе зафиксировано около 3300 разрывов, большинство нарушений в районах Авдеевка-Ясиноватая и в районе аэропорта Донецка. В Луганском регионе было зафиксировано 560 разрывов артиллерийских и минометных снарядов.
    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. За 2 и 3 февраля зафиксировано почти 4 тысячи выпущенных снарядов во время обстрелов в Донецком и Луганском регионах. Об этом говорится в субботнем заявлении Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

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    Украинское фото
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    "Зафиксировано около 3300 разрывов в Донецком регионе: большинство нарушений в районах Авдеевка-Ясиноватая и в районе аэропорта Донецка", — говорится в сообщении.

    Наблюдатели в своем отчете также сообщили, что в Луганском регионе было зафиксировано 560 разрывов артиллерийских и минометных снарядов.

    Миссия наблюдателей в Украине следит за выполнением режима прекращения огня, отводом тяжелого вооружения с линии соприкосновения силовиков и ополченцев. Как отметил в пятницу глава СММ ОБСЕ в Украине посол Эртугрул Апакан, миссия также пытается добиться локального прекращения огня для ремонта важных объектов инфраструктуры, поврежденных в результате боевых действий в Донбассе.

    Ранее силовики и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

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