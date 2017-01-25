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    Общество

    Сын Луценко сделал родителям подарок на 265 тысяч гривен

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    В е-декларации Юрия Луценко появились данные о получении им подарка в неденежной форме от Александра Луценко на сумму 132 тысячи 582 гривны. Аналогичные данные внесены в декларации его супруги Ирины.
    Ирина и Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и его жена народный депутат Ирина Луценко задекларировали подарок от собственного сына Александра на общую сумму более 265,2 тысячи гривен, свидетельствуют данные электронных деклараций государственных служащих.

    В электронной декларации главы ГПУ появились данные о получении им подарка в неденежной форме от Александра Луценко на сумму 132 тысячи 582 гривны.

    Аналогичные данные внесены в декларации его супруги.

    Скриншот
    Е-декларация Юрия Луценко

    Общая сумма составляет 265 тысячи 164 гривны.

    Какой подарок Александр Луценко приподнес родителям, не известно.

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    Ранее народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что у Юрия Луценко есть дом в центре Киева, который якобы оформлен на бухгалтера его супруги Ирины. Глава ГПУ назвал слова нардепа "очередной фантазией". Он также добавил, что "никаким домом в Киеве ни я, ни члены моей семьи не владеют, прятать свои доходы за женщинами остается исключительной прерогативой Лещенко". 

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