Сын Луценко сделал родителям подарок на 265 тысяч гривен

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и его жена народный депутат Ирина Луценко задекларировали подарок от собственного сына Александра на общую сумму более 265,2 тысячи гривен, свидетельствуют данные электронных деклараций государственных служащих.

В электронной декларации главы ГПУ появились данные о получении им подарка в неденежной форме от Александра Луценко на сумму 132 тысячи 582 гривны.

Аналогичные данные внесены в декларации его супруги.

Скриншот Е-декларация Юрия Луценко

Общая сумма составляет 265 тысячи 164 гривны.

Какой подарок Александр Луценко приподнес родителям, не известно.

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Ранее народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что у Юрия Луценко есть дом в центре Киева, который якобы оформлен на бухгалтера его супруги Ирины. Глава ГПУ назвал слова нардепа "очередной фантазией". Он также добавил, что "никаким домом в Киеве ни я, ни члены моей семьи не владеют, прятать свои доходы за женщинами остается исключительной прерогативой Лещенко".