ГПУ вернула гражданам и государству 9 млрд грн - Луценко

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. По искам Генеральной прокуратуры Украины в пользу граждан и государства в 2016 году присуждено 15,5 млрд грн. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

При этом, по его словам, по итогам минувшего года ГПУ "реально" удалось вернуть 9 млрд грн.

"Отменено около тысячи незаконных судебных решений, чем предупреждено потерь государства на 2,3 млрд грн", — добавил Луценко.

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Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что благодаря их усилиям на протяжении 2016 года на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 млн грн, а также помешать хищению более полумиллиарда гривен.