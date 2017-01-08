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ГПУ вернула гражданам и государству 9 млрд грн - Луценко

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Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что по итогам минувшего года его ведомству "реально" удалось вернуть в пользу граждан и государства 9 миллиардов гривен.
Юрий Луценко. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. По искам Генеральной прокуратуры Украины в пользу граждан и государства в 2016 году присуждено 15,5 млрд грн. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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При этом, по его словам, по итогам минувшего года ГПУ "реально" удалось вернуть 9 млрд грн.

"Отменено около тысячи незаконных судебных решений, чем предупреждено потерь государства на 2,3 млрд грн", — добавил Луценко.

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Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что благодаря их усилиям на протяжении 2016 года на счета государственных компаний удалось вернуть более 100 млн грн, а также помешать хищению более полумиллиарда гривен.

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