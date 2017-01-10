ГСЧС сообщает об отсутствии пробок на дорогах в связи с непогодой

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Движение на дорогах регионального и государственного значения в Украине, которое ранее было осложнено из-за погодных условий, осуществляется без пробок, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в связи с непогодой было ограничено движение транспорта в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях страны.

"На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. Обращения граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксированы", — говорится в сообщении.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также отметили, что на ряде дорог в Одесской и Николаевской области были сняты ограничения на движение транспорта.

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.

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