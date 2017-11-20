МВД России: в Киеве задержан фигурант дела об убийстве Пола Хлебникова

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Киеве задержан Магомед Дукузов, обвиняемый в причастности к убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Семнадцатого ноября в Киеве задержан Дукузов Магомед, 1978 года рождения, объявленный в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории Москвы, в том числе убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова", — приводятся слова Волк на сайте МВД РФ.

О факте задержания проинформированы Генпрокуратура РФ и инициатор розыска – ГУМВД по Москве.

О задержании подозреваемого, уроженца Чечни, ранее сообщила Служба безопасности Украины. По данным спецслужбы, после бегства из России задержанный входил в состав ОПГ, которая на Украине занималась вымогательством денег у предпринимателей.

Сообщалось, что СБУ решает вопрос об избрании задержанным меры пресечения и их последующей экстрадиции.

Главный редактор российского издания Forbes Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года, это убийство стало одним из самых громких в новейшей истории России. По одной из версий следствия, заказчиком убийства главреда мог быть чеченский полевой командир Хож-Ахмед Нухаев.