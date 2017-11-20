наверх
20.11.201717:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    МВД России: в Киеве задержан фигурант дела об убийстве Пола Хлебникова

    (обновлено: )94
    Российское МВД подтверждает, что в столице Украины задержан один из фигурантов дела об убийстве главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебников в 2004 году.
    Здание МВД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Киеве задержан Магомед Дукузов, обвиняемый в причастности к убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Задержания членов экстремистского движения Артподготовка в России. Видео
    РИА Новости
    Задержания членов экстремистского движения "Артподготовка" в России

    "Семнадцатого ноября в Киеве задержан Дукузов Магомед, 1978 года рождения, объявленный в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории Москвы, в том числе убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова", — приводятся слова Волк на сайте МВД РФ.

    О факте задержания проинформированы Генпрокуратура РФ и инициатор розыска – ГУМВД по Москве.

    О задержании подозреваемого, уроженца Чечни, ранее сообщила Служба безопасности Украины. По данным спецслужбы, после бегства из России задержанный входил в состав ОПГ, которая на Украине занималась вымогательством денег у предпринимателей.

    Сообщалось, что СБУ решает вопрос об избрании задержанным меры пресечения и их последующей экстрадиции.

    Главный редактор российского издания Forbes Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года, это убийство стало одним из самых громких в новейшей истории России. По одной из версий следствия, заказчиком убийства главреда мог быть чеченский полевой командир Хож-Ахмед Нухаев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Марьяна Беца
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание