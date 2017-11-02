Правдивая версия об экстрадиции Каськива пока не звучала - юрист

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Бывшего главу Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива экстрадировали из Панамы. Это первый случай экстрадиции бывшего украинского чиновника. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

В начале своего сообщения он написал: "Как я и говорил с трибуны Верховной Рады: Никто нигде не спрячется". Генпрокурор сообщил, что Каськива удалось экстрадировать совместными усилиями ГПУ и СБУ. В то же время, бывший советник Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов утверждает, что Каськив сам просил власти Панамы выдать его Украине и прилетел в Киев добровольно.

Со слов Луценко экс-чиновника доставили в главное следственное управление Генпрокуратуры, где продолжаются следственные действия. Однако по словам специального корреспондента радиостанции Голос Столицы Александра Ивасивки, Каськива в следственном управлении ГПУ нет.

Стоит напомнить, что Владислава Каськива подозревают в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами по средствам государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 миллионов гривен. Ему предъявили подозрение и объявили в розыск. Затем, летом прошлого года, Каськива задержали на границе Коста-Рики, куда он хотел уехать из Панамы. Украина обратилась к властям Панамы с просьбой о его выдаче.

Экстрадицию Каськива прокомментировал юрист, директор юридической компании "Пронин и партнеры" Евгений Пронин в эфире радиостанции Голос Столицы.

Евгений Пронин/Facebook Евгений Пронин

(текст публикуется на языке оригинала)

Луценко каже, що це перший випадок екстрадиції колишнього українського чиновника. Це правда?

Чесно кажучи, я не пам'ятаю ні нормальних процедурних екстрадицій на території України, і не пам'ятаю нормальних процедурних екстрадицій з території України. Остання, наприклад, була справа Платона в Молдову, її також називають екстрадицією, з юридичної точки зору. Тому спроб було багато, але на згадку нічого не приходить. І якщо це дійсно процедура, яка дотримана за договором про міжнародне співробітництво про екстрадицію, то це, мабуть, буде перша така гучна.

За кілька годин після того, як Луценко заявив про перший випадок вдалої екстрадиції, Портнов написав, що Владислав Каськів самостійно повернувся до України. Що в цій ситуації змінюється для Каськіва і для слідства?

Чесно кажучи, я не знаю, якій версії вірити. Тому що сьогодні зранку я чув версію співробітників ГПУ, які казали іншу історію. Тому достатньо біполярні версії такі у двох сторін є. З приводу того, що особа дійсно повернулася сама, якщо проти особи порушено кримінальне провадження, а як нам відомо зі слів представників ГПУ, то щодо пана Каськіва порушено кримінальне провадження, то можливо це може розглядатися як співпраця зі слідством і потім при складанні обвинувального акту, або винесенні вироку це буде пом'якшуючою обставиною. А так, чесно кажучи, настільки біполярні дві версії, що мені здається, що там є якась золота середина. Можливо, це не була екстрадиція, можливо, це не було зовсім добровільне повернення Каськіва.

Якщо Каськів повертався добровільно, то те, що він так довго вирішував повернутися, не ускладнить пом'якшувальні обставини?

Я знову-таки чув, що у нього були причини, чому він довго не повертався. Тому що, по словам правоохоронних органів, у нього було прохання у вигляді клопотання щодо надання йому так званого статусу політичного біженця. І це клопотання має розглядатися три місяці, за всіма міжнародними нормами.

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До речі, у України і республіки Панами є договір про міжнародну співпрацю, він був ратифікований в 2004 році, тобто всі формальні законодавчі засади у нас є. Але Каськів приїхав в Панаму не з України, а одні кажуть з Коста-Рики, інші кажуть з іншої країни. Тому я думаю, виключно це відповідь на запитання, чому це було так довго. А чи може це якось ускладнити або поліпшити ситуацію, я думаю, навряд чи.

Наскільки взагалі процедура екстрадиції є складною?

Перша процедура завжди складна. Ми всі згадуємо справу Лазаренка, коли піднімаємо питання екстрадиції. Дуже складна процедура, особливо коли між країнами є якісь політичні негаразди.

Варто згадати, що крім Каськіва Україна вимагала екстрадиції судді Чауса з Молдови. З Молдовою у нас які відносини?

Молдові недавно ми дали пана Платона, якого давно запитував Кишинів і він акцентував увагу, що Платон не є громадянином України, видайте його нам. От здається ще року не минуло, як Платона видали Кишиніву. Я думаю, що з часом має бути простіша процедура. Але давайте зараз почнемо у РФ просити видати нам наших злочинців, або коли РФ зараз просить у України видати атовців, громадян, наприклад, Грузії, або України, які брали участь в АТО і були затримані на території України. Росія також здійснює багато таких запитів, звичайно, ніхто їх не буде видавати. Тому перший момент, це політичний. А потім вже юридичний, як це не прикро.

Ранее политический эксперт Ярослав Макитра высказывал опасения, что Каськив сможет избежать экстрадиции, инвестируя в экономику Панамы.

А адвокат Ярослав Гришин заявлял, что Украине необходимо надавить на Панаму для экстрадиции экс-чиновника.