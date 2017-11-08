Задержания членов экстремистского движения "Артподготовка" в России

По информации спецслужбы, организация была создана беглым политиком Вячеславом Мальцевым, заочно арестованным в России по обвинению в экстремизме. ФСБ сообщала о ликвидации ячеек "Артподготовки" в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

На опубликованном ФСБ видео показаны компоненты самодельных взрывных устройств. Один из задержанных пояснил, что они были нужны, чтобы "пиротехнику изготавливать".

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Один из задержанных, который был назван Исаевым, сообщил, что "собирался выехать для участия в революционных действиях против действующего режима".

Как сообщала ФСБ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушениях на теракт.

По данным спецслужбы, незарегистрированное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы Мальцевым "с целью организации в России "революции"". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста.