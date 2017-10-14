ФСБ задержала 6 украинцев, пытавшихся провезти 20 т контрабандной моркови

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Российские правоохранители в населенном пункте Шемаево на границе с Украиной задержали шестерых украинцев, пытавшихся незаконно перевести на территорию России около 20 тонн моркови, нарушив государственную границу, сообщил центр общественных связей ФСБ РФ.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям совместно с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Белгородской области и белгородским линейным отделом полиции в населенном пункте Шемаево выявлены и задержаны 6 граждан Украины, нарушивших государственную границу Российской Федерации с целью контрабандного перемещения из Украины в Российскую Федерацию около двадцати тонн продукции сельскохозяйственного назначения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные прибыли с территории Украины, укрывшись в одном из вагонов поезда, который следовал по маршруту Купянск (Украина) – Валуйки. Состав, не доезжая до российского пункта пропуска, совершил несанкционированную остановку для выгрузки контрабандного товара, говорится в сообщении.

Сообщается, что в отношении задержанных украинцев проводится разбирательство. Два машиниста поезда привлечены к административной ответственности по части второй статьи 18.1 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что российские пограничники в ходе преследования задержали контрабандиста, перевозившего из Украины в РФ 7 тысяч пачек сигарет, ранив его.