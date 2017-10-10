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    Россия

    ФСБ РФ заявляет о задержании на границе украинского военного

    (обновлено: )6010
    Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении "задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины".
    Сотрудники ФСБ
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Российские пограничники задержали за нарушение границы, предположительно, военнослужащего ВСУ, сообщает в погрануправление ФСБРФ по Белгородской и Воронежской областям.

    "Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 9 октября 2017 года за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

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    Погрануправление устанавливает обстоятельства нарушения границы.

    Ранее сообщалось, что на границе с РФ задержали грузовик с салом

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