На границе с РФ задержали полный грузовик сала

КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СБУ задержали загруженный салом грузовик в 10 метрах от границы с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Задержание произошло 5 октября. Информацию о возможном незаконном перемещении через границу пограничники получили от СБУ. Во время патрулирования в районе населенного пункта Чайковка, в 10 метрах от границы, правоохранители обнаружили грузовой автомобиль Урал. Владельца транспортного средства в нем не было. При осмотре машины в кузове было обнаружено 72 короба с салом.

Автомобиль и товар передан сотрудникам ГФС. Продолжаются мероприятия по поиску владельца авто.