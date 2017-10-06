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    Общество

    На границе с РФ задержали полный грузовик сала

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    Инцидент произошел 5 октября. В 10 метрах от границы стоял грузовой автомобиль без владельца. При осмотре машины в кузове было обнаружено 72 короба с салом.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СБУ задержали загруженный салом грузовик в 10 метрах от границы с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

    Задержание произошло 5 октября. Информацию о возможном незаконном перемещении через границу пограничники получили от СБУ. Во время патрулирования в районе населенного пункта Чайковка, в 10 метрах от границы, правоохранители обнаружили грузовой автомобиль Урал. Владельца транспортного средства в нем не было. При осмотре машины в кузове было обнаружено 72 короба с салом.

    Автомобиль и товар передан сотрудникам ГФС. Продолжаются мероприятия по поиску владельца авто.

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