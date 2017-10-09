Военные инспекторы из Украины едут в Белоруссию

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости Украина. Украинская военная инспекционная группа будет работать в Белоруссии 9-13 октября, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

"С 9 по 13 октября в соответствии с положениями соглашения между правительством Белоруссией и Кабинетом министров Украины о дополнительных мерах доверия и безопасности, Белоруссию посетит инспекционная группа Украины", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что группа проведет инспекцию выбранного района и посетит 38-й отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Целью инспекции является проверка военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями соглашения, добавили в ведомстве.

"В ходе посещения будет проведена оценка достоверности информации, представленной Белоруссией в рамках соглашения, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части", — сообщили в пресс-службе.

Читайте также: Пенсионная реформа. Государство разрывает соцконтракт — эксперт

В середине сентября Государственная пограничная служба Украины привлекала авиацию к усиленному патрулированию северного участка государственной границы в связи с учениями "Запад-2017" на территории Белоруссии.