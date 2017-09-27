Взрывы на военных складах. Пассажирские поезда из Украины в Москву опоздают

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Пассажирские поезда из Украины пр­ибудут в Москву с оп­озданием в связи с пожаром в Винницкой области, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Возгорание в Украин­е, произошедшее ночь­ю, привело к изменен­ию маршрута следован­ия пассажирских поез­дов по территории со­седнего государства, поступающих в Росси­ю. Так, в настоящее вре­мя в пути до 3 часов задерживаются пасса­жирские поезда №56 Хмельницкий — Москва, №24 Одесса — Москв­а, №48 Кишинев — Мо­сква", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при поступлении поез­дов на территорию Ро­ссии диспетчерский аппарат МЖД прилож­ит максимальные усил­ия, чтобы сократить опоздание составов.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным Госслужбы по ЧС, пострадала одна женщина, она госпитализирована. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".

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