Взрывы на военных складах. Пассажирские поезда из Украины в Москву опоздают

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Пассажирские поезда из Украины прибудут в Москву с опозданием в связи с пожаром в Винницкой области, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
"Возгорание в Украине, произошедшее ночью, привело к изменению маршрута следования пассажирских поездов по территории соседнего государства, поступающих в Россию. Так, в настоящее время в пути до 3 часов задерживаются пассажирские поезда №56 Хмельницкий — Москва, №24 Одесса — Москва, №48 Кишинев — Москва", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при поступлении поездов на территорию России диспетчерский аппарат МЖД приложит максимальные усилия, чтобы сократить опоздание составов.
Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Жители населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел эвакуированы. По данным Госслужбы по ЧС, пострадала одна женщина, она госпитализирована. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия".
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