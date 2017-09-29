Украинским женщинам-военным разработали нижнее белье

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Концепт нижнего белья для женщин-военнослужащих разработали в Главном управление развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины совместно с отечественными предприятиями легкой промышленности.

"На сегодняшний день в рядах ВСУ проходят военную службу почти 24 тысячи военнослужащих-женщин, из которых 2916 офицеров (из них 42 полковника). Разработка соответствующего вещевого обеспечения для такого количества женщин находится не на последнем месте среди задач нашего Главного управления", – говорится в сообщении главка в Facebook.

Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ/Facebook Нижнее белье для украинских женщин-военных

Управление уточняет, что это "все же опытный образец", на котором отрабатывается эргономика, посадка изделия на фигуре, удобство проведения операций в различных положениях во время выполнения задач в полевых условиях и при повседневной деятельности в пунктах постоянной дислокации.

Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ/Facebook

Год назад советник президента Юрий Бирюков показал вариант осеннее-зимнего комплекта формы для военнослужащих, который еще дорабатывается.