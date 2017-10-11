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    Общество

    Штаб АТО уточнил информацию о задержанном ФСБ РФ военнослужащем

    (обновлено: )12
    Предварительно установлено, что военнослужащий одного из подразделений, которое сейчас дислоцируется в районе проведения АТО в Донбассе, без оформления необходимых документов оставил воинскую часть.
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    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В Штабе антитеррористической операции (АТО) проверили информацию о задержании российскими пограничниками украинского военнослужащего, который, по версии российской стороны, пытался перейти границу на луганском направлении, говорится в сообщении пресс-центра Штаба АТО на странице в Facebook.

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    На днях погрануправление ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям заявило о задержании при пересечении границы украинца, который представился военнослужащим ВСУ.

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    Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, которое сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на оставление воинской части, с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам.

    "Военная служба правопорядка проводит служебное расследование по факту самовольного оставления воинской части военнослужащим. А также принимаются меры по розыску и выяснения местонахождения данного военнослужащего", — отметили в Штабе.

    Напомним, Государственная пограничная служба Украины ограничила количество приграничных консультативных встреч с российской стороной "в связи с похищение двух пограничников в Сумской области". 

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