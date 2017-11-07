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    Общество

    Украинка тайно везла валюту для покупки квартиры в Крыму - ФСБ

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    Сообщается, что у женщины под одеждой, в поясе, изготовленном из эластичного бинта, нашли более 31 тысячи долларов США и 3 тысяч евро, которые она везла в Крым для покупки квартиры детям.
    Доллары и евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости Украина. Гражданка Украины тайно пыталась провести через границу валюту на покупку для детей квартиры в Крыму, сообщило крымское погрануправление ФСБ РФ.

    Эмине Джапарова
    Фото из открытых источников
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    Попытку скрытного провоза денежных средств из Украины пресекли в многостороннем пункте пропуска "Джанкой". Гражданка Украины 1957 года рождения следовала по маршруту Кривой Рог – Симферополь.

    "В ходе проведения осмотра с использованием специальной техники у женщины под одеждой, в поясе, изготовленном из эластичного бинта, обнаружены свыше 31 тысячи долларов США и 3 тысяч евро в банкнотах различного достоинства", — говорится в сообщении.

    В ходе опроса женщина пояснила, что деньги "везла детям для покупки квартиры в Крыму, декларировать не захотела, побоявшись, что их отнимут в украинском пункте пропуска", добавляет погрануправление.

    Все выявленные денежные средства переданы инспектору Джанкойского таможенного поста. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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