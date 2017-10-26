Сомнительные успехи. Украина вышла в лидеры по контрабанде сигарет

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Украина вышла в лидеры в рейтинге по контрабанде сигарет среди стран Европейского союза, говорится в сообщении офиса миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине.

Отмечается, что поставки нелегальных сигарет из Украины в страны Евросоюза в прошлом году составили 5,8 миллиарда штук.

В то же время, по данным отраслевой ассоциации "Укртютюн", объем контрабандных сигарет в текущем году в Украине вырос в два раза. При этом, в августе его доля достигла 2,2% и продолжает стремительно расти.

Сообщается, что в вязи с этим EUBAM организовала в Одессе заседание специальной группы по борьбе с незаконным оборотом табачных изделий.

На мероприятии обсудили вопросы создания единой государственной статистики в сфере борьбы с нелегальной торговлей сигаретами. Кроме того, организаторы призвали усилить ответственность за контрабанду табачных изделий в больших объемах и незаконное изготовление сигарет.

Как сообщалось ранее, сотрудники Службы безопасности Украины задержали партию контрафактных сигарет с временно неподконтрольных Киеву территорий на 1,5 млн грн.