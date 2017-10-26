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    Общество

    Контрабандный скандал. СМИ назвали владельца "частной" границы с ЕС

    (обновлено: )31410
    На приграничной территории с контрольной полосой и наблюдательными вышками новые хозяева якобы планировали выращивать кукурузу и орехи. Но вместо этого поставили сторожевые будки и башни, где круглосуточно дежурили "дельцы с оружием и тепловизорами", пишет издание.
    Венгрия строит забор от мигрантов на границе с Хорватией
    REUTERS Bernadett Szabo

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Владельцем 134 гектаров земли на линии государственной границы Украины с входящей в состав Евросоюза Венгрией протяженностью почти 5 км является семья по фамилии Горват. Об этом сообщает издание Мukachevo.net со ссылкой на слова закарпатского активиста Александра Пересоляка.

    "Это однозначно схема. В Берегово (у границы. — ред.) были приватизированы участки 30-ю лицами, для ведения личного сельского хозяйства. А потом эти лица передают, а вернее продают эти участки, причем у одного нотариуса, двум лицам по фамилии Горват", — цитирует активиста издание.

    Мukachevo.net
    Украинско-венгерская граница

    По словам Пересоляка, пограничники "хорошо зарабатывают на том, что закрывают глаза на контрабанду".

    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook
    В частных руках: Украина не контролирует 150 км границы на Закарпатье

    "За 21 год независимости не смогли оформить земельные участки за собой. Врут, что граница находится под их контролем. Это все равно, что у меня во дворе кто-то будет контролировать сбор урожая", — добавил он.

    На приграничной территории с контрольной полосой и наблюдательными вышками новые хозяева якобы планировали выращивать кукурузу и орехи. Но вместо этого поставили сторожевые будки и башни, где круглосуточно дежурили "дельцы с оружием и тепловизорами", пишет издание. Когда рядом не было пограничников, они переправляли в Венгрию нелегалов и сигареты.

    По словам начальника Мукачевского пограничного отряда, полковника Владимира Паршикова спорные участки находятся во владении "закарпатца и местного жителя". При этом имя собственника чиновник отказался назвать.

    Напомним, ранее главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что около 150 километров украинской границы с Венгрией являются частными и представляют собой обычные земельные участки.

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