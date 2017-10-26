Контрабандный скандал. СМИ назвали владельца "частной" границы с ЕС

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Владельцем 134 гектаров земли на линии государственной границы Украины с входящей в состав Евросоюза Венгрией протяженностью почти 5 км является семья по фамилии Горват. Об этом сообщает издание Мukachevo.net со ссылкой на слова закарпатского активиста Александра Пересоляка.

"Это однозначно схема. В Берегово (у границы. — ред.) были приватизированы участки 30-ю лицами, для ведения личного сельского хозяйства. А потом эти лица передают, а вернее продают эти участки, причем у одного нотариуса, двум лицам по фамилии Горват", — цитирует активиста издание.

По словам Пересоляка, пограничники "хорошо зарабатывают на том, что закрывают глаза на контрабанду".

"За 21 год независимости не смогли оформить земельные участки за собой. Врут, что граница находится под их контролем. Это все равно, что у меня во дворе кто-то будет контролировать сбор урожая", — добавил он.

На приграничной территории с контрольной полосой и наблюдательными вышками новые хозяева якобы планировали выращивать кукурузу и орехи. Но вместо этого поставили сторожевые будки и башни, где круглосуточно дежурили "дельцы с оружием и тепловизорами", пишет издание. Когда рядом не было пограничников, они переправляли в Венгрию нелегалов и сигареты.

По словам начальника Мукачевского пограничного отряда, полковника Владимира Паршикова спорные участки находятся во владении "закарпатца и местного жителя". При этом имя собственника чиновник отказался назвать.

Напомним, ранее главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что около 150 километров украинской границы с Венгрией являются частными и представляют собой обычные земельные участки.