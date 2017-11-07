Задержание соратника Саакашвили: за что экстрадируют Кардава

РИА Новости Украина

Кто такой Кардава

На днях в Украине сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего главу департамента Военной полиции министерства обороны Грузии при власти Михаила Саакашвили Мегиса Кардава, разыскиваемого Интерполом.

Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти и с марта 2013 года разыскивался Интерполом. Он был объявлен в розыск по обвинению в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьями "соучастие в пытках", "пытки" и "организация насильственных действий сексуального характера". Кардава заочно было предъявлено обвинение и в присвоении и растрате государственных средств, сообщает Sputnik Грузия.

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По предварительной информации, Кардава пытался попасть в Украину из Румынии с помощью поддельного паспорта. Согласно сообщению СБУ, у задержанного изъяли поддельные паспорта гражданина Украины, по одному ‒ гражданина Латвии и Белиза. Фамилии в этих документах были разные, однако фотография одна. Также было изъято фальшивое удостоверение моряка, которым гражданин Грузии пользовался для пересечения границы Украины и других государств.

По постановлению Галицкого районного суда Ивано-Франковской области Кардава избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 40 суток и начата процедура его экстрадиции на родину.

Первый приговор Кардава в Грузии вынесли в октябре 2013 года. Тбилисский городской суд признал его виновным в унизительном и нечеловеческом обращении с заключенными и приговорил к трем годам и девяти месяцам тюрьмы заочно.

Уже в январе 2014 года Тбилисский апелляционный суд признал Кардава виновным в пытках и организации насильственных действий сексуального характера в адрес ныне покойного полковника Серго Тетрадзе, а также пытках и незаконном лишении свободы вице-полковника Давида Лондаридзе, Георгия Горелашвили и Георгия Чикватия, приговорив к девяти годам тюрьмы также заочно.

В марте того же года Кардава вновь признали виновным в пытках и незаконном лишении свободы по делу о записях, обнаруженных в 2013 году в восьми бочках, зарытых в землю в окрестностях села Наразени Зугдидского района (регион Самегрело-Земо Сванети), и приговорили к девяти годам лишения свободы.

В 2016 году Кардава суд признал виновным в пытках по делу о "Навтлугской спецоперации" и приговорили к семи годам и шести месяцам тюрьмы.

В апреле прошлого года Служба Госбезопасности Грузии обвинила Кардава в заказном убийстве генерал-майора Романа Думбадзе в Москве.

Думбадзе, бывший командир 25-й батумской мотострелковой бригады Минобороны Грузии, отбывал наказание в Грузии с 2006 до 2008 год за измену родине. После августовской войны 2008 года его обменяли на 12 грузинских военных и отправили в Россию. В мае 2012 года Думбадзе неизвестные застрелили в Москве.

Также против Кардава расследуются дела о растрате госсредств; о пытках Эльдара Кобалия, Кобы Маткава и Мераба Колбая; дело о пытках Малхаза Аркания; дело о пытках и незаконном лишении свободы Эльберда Коберидзе.

Реакция Грузии и Саакашвили

Главная прокуратура Грузии объяснила причины задержания экс-главы департамента Военной полиции министерства обороны страны.

"На основании ходатайства Главной прокуратуры Грузии правоохранительные органы Украины 1 ноября задержали разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, бывшего высокопоставленного чиновника Мегиса Кардава, который разыскивался правоохранительными органами Грузии с 13 февраля 2013 года", – говорится в сообщении на сайте грузинской прокуратуры.

Там же отмечено, что в отношении Кардва уже избрали экстрадиционное заключение. Вопрос его передачи Грузии решится в соответствии с украинским законодательством.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани также сообщила журналистам, что между органами правопорядка Грузии и Украины состоялось очень хорошее сотрудничество по делу разыскиваемого Интерполом Мегиса Кардава.

"На этот раз состоялось очень хорошее сотрудничество между грузинскими и украинскими правоохранительными органами и, в первую очередь, между прокуратурами, системами юстиции двух стран, и Главная прокуратура Грузии продолжает предпринимать правовые шаги для того, чтобы украинская сторона успешно провела процесс экстрадиции, и мы сумели осуществить правосудие по делу Кардава", – сказала Цулукиани.

Заместитель главного прокурора Грузии Мамука Васадзе уточнил, что сроки передачи решит украинская сторона.

"Говорить о сроках сложно, однако они расписаны в украинском законодательстве, и окончательное решение должна принять украинская сторона", – сказал он.

Арест обвиняемого в совершении жестоких преступлений в Грузии прокомментировал и Саакашвили, который сам проходит по разным уголовным делам в Грузии и власти страны рассчитывают на его экстрадицию из Украины. На своей странице в соцсети Facebook он написал, что никогда не встречал Кардава и знает о его существовании "только из прессы".