Саакашвили отказали в статусе беженца

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Государственная миграционная служба отказала экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем.

Как отмечается в сообщении ГМС от 01.11.2017 года, Саакашвили отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем в связи с "отсутствием обоснованных опасений стать жертвой преследований по признакам расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, и недоказанности угрозы жизни или свободе в стране происхождения из-за опасений применения к Вам смертной казни или пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания".

Оригинал документа Саакашвили получил на руки.