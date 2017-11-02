Грузия сообщила о задержании в Украине экс-соратника Саакашвили

КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости Украина. Главная прокуратура Грузии сообщила, что украинскими правоохранителями задержан разыскиваемый Интерполом по запросу Тбилиси бывший руководитель департамента военной полиции Минобороны Грузии Мегис Кардава, который проходит на родине по ряду уголовных дел, в основном касающихся пыток заключенных.

Кардава – бывший соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, на родине его разыскивают в связи с "тюремным скандалом" и "тюремными пытками" 2012 года, которые сыграли решающую роль в исходе прошедших в тот же год парламентских выборов. Тогда победу одержала на тот момент оппозиционная коалиция "Грузинская мечта". Суд в Грузии заочно рассматривает пять уголовных дел в отношении экс-чиновника. Ранее о его задержании в Украине сообщили грузинские СМИ.

"На основании ходатайства Главной прокуратуры Грузии украинские правоохранители задержали 1 ноября разыскиваемого по Красному циркуляру Интерпола бывшего чиновника Мегиса Кардава, который был объявлен в розыск с 13 февраля 2013 года", — говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры.

По данным ведомства, "в отношении Кардава использован экстрадиционный арест, и вопрос его экстрадиции в Грузии будет решен согласно украинскому законодательству".

Кардава был объявлен в розыск по обвинению в соучастии в пытках и организации насильственных действий сексуального характера. Летом 2013 года ему заочно было предъявлено новое обвинение — в присвоении и растрате государственных средств. В январе 2014 года Тбилисский горсуд заочно приговорил Кардаву к девяти годам тюрьмы по делу о пытках, незаконном лишении свободы, а также злоупотреблении служебными полномочиями.

После прихода к власти в Грузии по итогам парламентских выборов 1 октября 2012 года коалиции "Грузинская мечта" ряд бывших чиновников — представителей партии Саакашвили "Единое национальное движение" — были привлечены к уголовной ответственности. Среди предъявленных представителям прежней власти в разное время обвинений: пытки, злоупотребление служебными полномочиями, растрата госсредств, подкуп избирателей. "Нацдвижение" неоднократно обвиняло новые власти в политическом преследовании. "Грузинская мечта" все эти обвинения категорически отрицает, заявляя, что "в стране идет восстановление справедливости".

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Ранее Саакашвили заявил, что украинские власти готовят документы для его ареста и экстрадиции. Минюст в начале сентября сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили и что министерство передает в Генпрокуратуру запрос Грузии для проведения экстрадиционной проверки.